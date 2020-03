Argentina: crisi finanziaria, governo aumenta a 33 per cento diritti di esportazione soia (2)

- Secondo quanto annunciato dallo stesso Basterra, il decreto che verrà pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale prevede ad ogni modo l'applicazione di questo aumento solo per i grandi produttori (oltre 1000 tonnellate annuali), mentre i piccoli produttori (fino a 500 tonnellate annuali) beneficeranno di una riduzione dell'aliquota al 27 per cento. In questo modo il governo cerca di dividere il fronte dei produttori agricoli e scongiurare un'eventuale ondata di proteste come quella che soffrì il governo di Cristina Kirchner nel 2008, quando adottò una misura analoga. In quell'occasione la maggioranza venne inoltre sconfitta in parlamento grazie proprio al voto contrario dell'allora vicepresidente e presidente del Senato, Julio Cobos, che cedette alle pressioni del settore agricolo innescando una crisi di governo. (segue) (Abu)