Argentina: crisi finanziaria, governo aumenta a 33 per cento diritti di esportazione soia (3)

- Secondo il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, l'Argentina non riuscirà a raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio fiscale prima del 2023. "Non è sostenibile una riduzione del deficit fiscale nel 2020, uno scenario realistico è quello di raggiungere l'equilibrio fiscale nel 2023 per puntare negli anni a seguire ad un avanzo fiscale primario tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento del Pil", ha affermato Guzman parlando alla Camera lo scorso 13 febbraio, nel corso di una lunga seduta "informativa" sul piano economico del governo e del negoziato sulla ristrutturazione del debito estero. (segue) (Abu)