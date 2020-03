Argentina: crisi finanziaria, governo aumenta a 33 per cento diritti di esportazione soia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guzman ha aggiunto che l'obiettivo attuale è quello di "riequilibrare i conti pubblici ed ottenere un margine per politiche espansive", e ha ribadito che l'Argentina "per pagare deve poter crescere e per crescere deve togliersi di dosso il peso del debito che la asfissia". In questo senso, pur senza entrare nei dettagli del negoziato in corso con i creditori, il ministro ha anticipato che "è necessaria una profonda ristrutturazione del debito" e che "ci sarà frustrazione da parte degli obbligazionisti". Il titolare del dicastero dell'Economia ha citato il celebre motto del "nunca mas" (mai più) contro la dittatura militare per rivolgere un appello a "girare pagina e a dire 'mai più' all'indebitamento". (segue) (Abu)