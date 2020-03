Ucraina: Kornienko (Servo del popolo), nuovo governo sarà formato da persone esperte

- Il nuovo governo dell’Ucraina riceverà la fiducia in un voto unico, senza l’approvazione di ogni singolo ministro. Lo ha annunciato il vicepresidente del gruppo parlamentare di Servo del popolo (Sn), Oleksandr Kornienko, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il gruppo parlamentare del partito Holos (Voce) ha chiesto invece che tutti i componenti del nuovo esecutivo siano sottoposti a un esame in aula in merito alle prospettive del loro incarico ministeriale. Secondo Kornienko, i membri del governo ucraino guidato da Denis Shmigal saranno “persone esperte” che mostreranno al paese “come la situazione si stia stabilizzando”. I ministri, secondo l’esponente di Sn, saranno “tecnocrati che prenderanno con calma e attenzione le loro decisioni”. (segue) (Kiev)