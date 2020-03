Sociale: annullato il XXVI congresso Acli Roma e provincia

- Il XXVI Congresso provinciale delle Acli di Roma e provincia "previsto per sabato 7 marzo 2020, dalle ore 9,30, presso il centro congressi del Centro Agroalimentare di Roma (Car), via Tenuta del Cavaliere, 1 - Guidonia Montecelio (RM), è stato annullato. È stato rinviato a data da destinarsi". (Com)