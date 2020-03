Coronavirus: Fisac Cgil e Federconsumatori di Milano, giusto informare su possibilità di sospensione prestiti

- Fisac Cgil e Federconsumatori di Milano comunicano in una nota: "Nei momenti di difficoltà temporanea, spesso le aziende devono ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni, con la conseguenza di decurtare in maniera sensibile gli stipendi di lavoratrici e lavoratori, in capo ai quali rimangono comunque integralmente i costi delle utenze, dei prestiti e dei mutui. Proprio in un momento di criticità dell’economia, dovuta a fattori esterni come l’emergenza 'Coronavirus', la FISAC CGIL e Federconsumatori di Milano hanno affrontato una seria riflessione sulla necessità di informare in modo puntuale sui loro diritti le lavoratrici e i lavoratori, le consumatrici e i consumatori. Infatti, grazie a un lavoro costante tra le associazioni dei consumatori e ABI (Associazione Bancaria Italiana) in tema di sospensione dei mutui, è possibile richiedere la sospensione dei prestiti in corso (mutui e finanziamenti) e non oggetto di decadenza del beneficio, in un caso specifico, quale: 'la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito'". "Questo significa che in caso di attivazione di CIG, CIGS o altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché di analoghe prestazioni di fondi di solidarietà (di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92) e contratti di solidarietà è possibile rivolgendosi al proprio Istituto di Credito, al fine di attivare la sospensione delle rate" ha concluso il sindacato. (com)