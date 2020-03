Georgia: presidente Zurabishvili, indipendenza del settore giudiziario resta una priorità

- Il rafforzamento dell’indipendenza del sistema giudiziario georgiano rimane una priorità per le autorità nazionali, così come la necessità di aumentare la fiducia dei cittadini nei suoi confronti. Lo ha dichiarato la presidente del paese caucasico, Salome Zurabishvili, durante il suo discorso annuale al parlamento. “Abbiamo fatto progressi importanti per quanto riguarda la riforma del settore giudiziario, nonostante le critiche: in ogni caso il lavoro prosegue, e il rafforzamento dell’indipendenza e della trasparenza delle attività svolte dai giudici resta una priorità”, ha detto la presidente. (Res)