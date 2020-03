Coronavirus: Sala al governo, estendere misure economiche a zona gialla e ragionare su sospensione tributi

- Il governo estenda le misure di sostegno economico previste per la zona rossa anche a quella gialla, in cui rientra Milano. La richiesta arriva dal sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, ospite questa mattina del Corriere della Sera. "Oggi serve un intervento rapido per le categorie che sono più in difficoltà. In senso lato il tema del turismo, dell'attrattività, dei bar e ristoranti. Credo che il governo debba fare alcune cose ed è questo che sto chiedendo al governo: di base estendere quello che oggi è immaginato per la zona rossa alla zona gialla", ha detto Sala. "Per esempio - ha aggiunto - nella zona rossa oggi vengono dati 500 euro al mese agli autonomi. Credo che si possa e si debba fare anche per il nostro territorio. Le grandi catene di alberghi fanno fatica, ma i piccoli albergatori rischiano di morire: una cassa integrazione in deroga anche per quelli che sono sotto ai 15 dipendenti credo che si potrebbe fare". "E poi - ha proseguito il primo cittadino - ci sono le misure rispetto ai tributi e lì siamo insieme noi e il governo. Credo che il minimo sia rinviare il pagamento dei tributi, ma bisogna anche considerare che magari per due/tre mesi i tributi non si pagano. E questo lo dico non per scaricare sul governo, è una riflessione che stiamo facendo anche noi". (Rem)