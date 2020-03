Iran: presidente Rohani, supereremo crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran supererà quanto prima la crisi del coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani durante una riunione del gabinetto di governo. “Il paese risolverà la crisi con l'aiuto dei suoi operatori sanitari”, ha dichiarato Rohani. In base agli ultimi dati il numero di contagi è salito 2.822 mentre il bilancio delle vittime è aumentato a 92. "Prometto ai nostri cari cittadini che, basandoci sull'esperienza e la determinazione dei nostri medici, infermieri e sacrifici di tutte le persone, riusciremo a superare questo problema con il minimo numero di vittime nel più breve tempo possibile", ha affermato il presidente iraniano. Il capo dello Stato iraniano ha inoltre criticato “i nemici che stanno approfittando dell'epidemia per sconvolgere la pace e la fiducia delle persone pubblicando false notizie e affermazioni sullo stato della malattia in Iran”. Rohani ha dichiarato che il ministero della Salute è stato incaricato di informare le persone con statistiche e dati chiari, tempestivi e sulle misure attuate dalle autorità. Rohani ha inoltre condannato l’offerta di aiuto da parte degli Stati Uniti: “Purtroppo quelli che hanno messo sanzioni contro il cibo e le medicine indossano ora una maschera di simpatia, sostenendo che vogliono aiutarci. Siate onesti, almeno rimuovete le sanzioni sui farmaci; questo è il primo passo".(Res)