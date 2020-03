Emirati: banche promettono di assistere clienti colpiti dal coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche degli Emirati Arabi Uniti hanno promesso di assistere i clienti colpiti dagli effetti dell’economia di coronavirus come richiesto da una direttiva della Banca centrale. Secondo quanto riferito dalla stampa emiratina, gli istituti di credito sono pronte ad adottare soluzioni su misura, tra cui il differimento del pagamento dei prestiti e i tagli delle commissioni bancarie. L'autorità di regolamentazione del paese ha invitato lo scorso 29 febbraio gli istituti finanziari a proporre misure per mitigare gli "effetti avversi" del coronavirus sull'economia degli Emirati Arabi Uniti, come la "riprogrammazione dei contratti di prestito, la concessione di differimenti temporanei sui pagamenti mensili dei prestiti e la riduzione delle commissioni” per i clienti interessati. La Banca centrale ha inoltre istituito un comitato speciale che coinvolge la Federazione delle banche degli Emirati Arabi Uniti per valutare la situazione e identificare possibili soluzioni. Negli Emirati sono stati registrati finora 27 casi di coronavirus. Nonostante il basso numero di contagi, le autorità hanno deciso di posticipare diversi eventi pubblici in autunno e di predisporre la chiusura delle scuole per un mese.(Res)