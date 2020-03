Palermo: campo ostacoli della Favorita, in sicurezza Monte Pellegrino

- “Palermo riavrà il suo campo ostacoli totalmente agibile, ristrutturato e idoneo ad ospitare le competizioni equestri di carattere internazionale”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha poi evidenziato: “Prima, però, sarà necessario consolidare il tratto di Monte Pellegrino (Pa) che sovrasta l'impianto e la cui instabilità ne ha reso necessaria la parziale inibizione a ogni attività. Ecco perché ho già attivato la Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, affinché l'intervento di messa in sicurezza possa avere l'adeguata copertura finanziaria”. “L’operazione - ha fatto sapere Musumeci - è volta a sottolineare la volontà della Regione di valorizzare uno dei più antichi impianti esistenti dedicati agli sport equestri, lì dove fino al 2011 si è svolta la Coppa degli Assi, il prestigioso concorso ippico giunto alla 34esima edizione. Proprio a causa del pericolo di crolli dalle pareti di roccia sovrastanti, qualche anno fa il Comune di Palermo fu costretto a emanare un'ordinanza per chiudere un'ampia zona del campo ostacoli”. “Adesso, però – ha concluso il presidente siciliano - potrà cominciare l'iter per un suo pieno recupero e per il successivo rilancio in grande stile”. (Ren)