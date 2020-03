Coronavirus: Carfagna (FI), per incidere in Ue centrodestra sia moderato, non euroscettico

Roma, 04 mar 13:18 - (Agenzia Nova) - La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, auspica che l'Ue affronti l'emergenza coronavirus e l'instabilità al confine della Grecia. Su Twitter la parlamentare azzurra quindi aggiunge: "Per offrire soluzioni giuste le regole vanno cambiate, ma per farlo bisogna essere credibili: il centrodestra capace di farsi valere in Europa è moderato ed europeista, non estremista ed euroscettico".

(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, auspica che l'Ue affronti l'emergenza coronavirus e l'instabilità al confine della Grecia. Su Twitter la parlamentare azzurra quindi aggiunge: "Per offrire soluzioni giuste le regole vanno cambiate, ma per farlo bisogna essere credibili: il centrodestra capace di farsi valere in Europa è moderato ed europeista, non estremista ed euroscettico".(Rin)