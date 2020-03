Coronavirus: D'Amato, imperativo è contenerlo, importante prossima settimana per stop diffusione

- L'imperativo per noi è contenere il virus. Dobbiamo rallentare il contagio, sarà importante la prossima settimana per evitare che si propaghi al resto del Paese. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato a margine della seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio sul coronavirus. "Il sistema sanitario del Lazio sta rispondendo in maniera molto adeguata - ha aggiunto l'assessore -. È importante non recarsi al pronto soccorso se non si hanno situazioni di emergenza ma utilizzare l'800118800 dove risponderanno dei medici che daranno tutte le indicazioni necessarie", ha spiegato l'assessore. Interpellato sulle nuove misure attese dal governo, D'Amato ha risposto: "Ogni iniziativa che va nella limitazione del numero dei contatti ovvero dei contagi è per noi un elemento importante. Il governo prenderà ogni decisione ascoltando in maniera puntuale i nostri esperti e scienziati", ha concluso l'assessore. (Rer)