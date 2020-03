Georgia: Abkhazia, leader opposizione Bzhania affetto da polmonite interstiziale

- Il leader dell’opposizione e candidato alle elezioni presidenziali de facto nella regione georgiana occupata dell’Abkhazia, Aslan Bzhania, è affetto da polmonite interstiziale. Lo si apprende da una nota diffusa dalle autorità de facto che controllano la regione. Stando alle informazioni diffuse, la diagnosi sarebbe stata fatta dall’ospedale di Krasnodar, nella Federazione Russa, dove Bzhania si trova in terapia intensiva. Due giorni fa il leader dell’opposizione abcasa era stato trasferito a Sochi presentando sintomi da presunto avvelenamento, per poi essere portato a Krasnodar in un secondo momento. (Res)