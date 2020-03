Camera: venerdì aderisce a "M'illumino di meno"

- La Camera dei deputati aderisce anche quest'anno - come fa dal 2007 - alla campagna "M'illumino di meno", promossa dalla trasmissione "Caterpillar" di Radio2 Rai. Lo riferisce unan nota dell'ufficio stampa di Montecitorio. Venerdì 6 marzo, dalle ore 18 alle 20, resterà spenta l'illuminazione delle facciate di piazza Montecitorio e di piazza del Parlamento e verrà ridotta quella dei corridoi e del Transatlantico (purché in concomitanza non si svolgano lavori d'Aula). L'adesione alla campagna si inserisce nel più generale impegno della Camera per un uso più economico e razionale delle fonti energetiche. (Com)