Finestra sul mondo: Coronavirus, Salvini al “Pais”, governo non è in grado di gestire l'emergenza

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna ad attaccare l'operato del governo nella gestione del coronavirus. Durante un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo "El Pais", Salvini accusa l'esecutivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di "non essere in grado di gestire la normalità né tanto meno l'emergenza". Il leader leghista sottolinea poi come le forze di maggioranza, Partito democratico (Pd) e Movimento 5 Stelle (M5S), non abbiano colto i primi allarmi sull'epidemia lanciati a gennaio scorso. Per Salvini, il governo "non ha ritenuto necessario intervenire con controlli e blocchi. Ciò avrebbe impedito la diffusione del contagio. Inoltre, le misure economiche approvate sono nulle", ha dichiarato Salvini. Il capo della Lega ha proseguito: "Le aziende stimano il dato necessario per rilanciare l'economia a circa 50.000 milioni di euro. Ogni punto del Pil è di 18.000 milioni di euro. E se la stima è un calo del 2 per cento, significa che abbiamo bisogno di almeno 36 milioni di euro”. In merito alla decisione di alcuni paesi di non ammettere gli italiani a causa del coronavirus, Salvini ha affermato che ogni Stato ha “il diritto di controllare i confini e la salute dei propri cittadini". Tuttavia, ha osservato il leader della Lega, "è curioso che l'Italia abbia dovuto accogliere tutte le persone fino a 10 giorni fa e ora alcuni paesi africani vietino l'ingresso di cittadini italiani o, peggio, di beni”. In questo modo, Salvini ha criticato quei paesi che, con la giustificazione del coronavirus, stanno conducendo "una guerra commerciale contro l'Italia". Infine, commentando le immagini dei profughi al confine tra Grecia e Turchia, Salvini ha accusato Ankara di non soddisfare "gli standard europei e di non difendere i confini dell'Europa, che non sono soltanto quelli della Grecia". Per il leader della Lega, quanto sta accadendo alla frontiera greco-turca "è la prova che qualcosa non funziona nell'Ue". (Sit)