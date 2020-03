Finestra sul mondo: Germania, Turingia, il parlamento elegge oggi il primo ministro ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Turingia elegge oggi il primo ministro del Land, che otterrà un incarico ad interim fino al voto anticipato per il rinnovo dell'assemblea legislativa ad aprile del 2021. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, La Sinistra, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e i Verdi insieme hanno 42 voti, quattro in meno rispetto alla maggioranza assoluta necessaria per eleggere al primo scrutinio Bodo Ramelow, esponente di La Sinistra. Il fronte rosso-rosso-verde ha quindi bisogno dei voti del Partito liberaldemocratico (Fdp) e dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Tuttavia, la Fdp ha già annunciato che, per non votare a favore di Ramelow, lascerà l'aula. Sarà, quindi, decisiva l'azione della Cdu che, a picco nei sondaggi, potrebbe votare per Ramelow come primo ministro ad interim, fornendo al governo di La Sinistra, SpD e Verdi un appoggio esterno per un limitato periodo di tempo al fine di portare “stabilità in Turingia” fino alle elezioni statali del 2021. La Cdu ha fatto sapere che non voterà a favore di Ramelow come gruppo parlamentare, ma saranno i singoli deputati cristiano-democratici a esercitare il loro diritto alla segretezza del suffragio e alla libertà del mandato. Intanto, non è da escludere una vittoria al terzo scrutinio, quando la maggioranza diventerà semplice, di Bjoern Hoecke, presidente di Alternativa per la Germania (AfD) in Turingia e capo dell'Ala (“Der Fluegel”), corrente ultrà del partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. (Sit)