Finestra sul mondo: Coronavirus, la Francia pronta a passare dal secondo al terzo stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese si prepara a passare dal secondo al terzo stadio dell'epidemia di coronavirus, che dovrebbe scattare nei prossimi giorni. Ne parla il quotidiano “Libération”, spiegando che l'esecutivo ha pronto uno schema preciso per evitare il sovraffollamento negli ospedali e il panico tra la popolazione. Per dedicarsi totalmente alla gestione del dossier, il presidente Emmanuel Macron ha annullato molti dei suoi appuntamenti previsti in agenda. L'ultimo bilancio annunciato nella serata di ieri, 3 marzo, parla di 4 morti e 212 casi dall'inizio della crisi, contro i 191 del giorno prima. Il terzo stadio scatterà quando il coronavirus non sarà concentrato solamente in un alcune zone ma circolerà liberamente in tutto il paese. “È difficile da capire ma le raccomandazioni cambiano secondo lo stadio di propagazione. Nel secondo stadio si spera di bloccare tutto, quindi al momento si chiede alle persone di rimanere il più possibile a casa loro. Nel terzo stadio sarà differente”, afferma una fonte interna al governo. Questa mattina alle 9:30 Macron parteciperà a un Consiglio di difesa dedicato al Covid-19. Il capo dello Stato francese ha anche annunciato che le maschere di protezione saranno requisite e ridistribuite secondo i bisogni. Per far fronte al coronavirus il governo metterà in atto il ”piano pandemia” stabilito nel 2011 dopo l'ondata di influenza H1N1. (Sit)