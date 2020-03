Finestra sul mondo: Francia, riforma pensioni, En Marche sotto pressione dopo annuncio sul 49.3

- La République en marche (Lrem), partito di maggioranza del presidente Emmanuel Macron, è sotto tensione a causa della riforma delle pensioni dopo che il primo ministro Edouard Philippe ha annunciato la settimana scorsa il ricorso al comma 3 dell'articolo 49, che permette di far passare un testo senza ricorrere al voto del Parlamento. In molti all'interno della maggioranza temono che questa mossa possa peggiorare l'immagine dell'esecutivo agli occhi dell'opinione pubblica, che vedrà l'utilizzo del 49.3 come una forzatura antidemocratica. Molti deputati di En Marche hanno criticato apertamente la decisione del governo contribuendo ad alimentare la tensione nel gruppo. L'episodio lascerà sicuramente delle tracce in un contesto già difficile, all'interno del quale si è persa la dinamica iniziale. Le divergenze di vedute tra i parlamentari della maggioranza si fanno sempre più forti e il delegato generale de Lrem, Stanislas Guerini, è attaccato da più fronti. Tuttavia, il vice-delegato generale del partito, Pierre Person, afferma che “non ci sarà nessun regolamento di conti”. Le tensioni hanno ripercussioni anche sulla campagna elettorale delle elezioni municipali di Parigi. All'interno di En Marche si stanno scontrando due fronti: da una parte la corrente che spera di riacquistare i voti degli elettori di sinistra e dall'altra quella favorevole a un avvicinamento ai Repubblicani. (Sit)