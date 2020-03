Finestra sul mondo: Coronavirus, Regno Unito, per Johnson bisogna sperare in bene e prepararsi al peggio

- Regno Unito e intanto prepararsi allo scenario peggiore, con migliaia di morti e un quinto della popolazione del paese contagiata. In sostanza, è questa la strategia illustrata dal primo ministro britannico Boris Johnson per arginare la diffusione del coronavirus nel Regno Unito. Nel paese, il numero dei contagiati è salito a 51 e quello dei decessi è rimasto fermo a due. Johnson ha esposto una lunga serie di misure draconiane che il suo governo potrebbe decidere di attuare nel caso che l'epidemia del coronavirus diventi un'emergenza nazionale. Tuttavia, nulla di tutto ciò è stato ancora messo in pratica, aldilà delle normali precauzioni sanitarie e dello stato di allerta in cui sono stati posti il Servizio sanitario nazionale (Nhs), la polizia e le Forze armate. (Sit)