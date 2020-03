Finestra sul mondo: Regno Unito, licenziata funzionaria che aveva affrontato consigliere Cummings

- Prosegue senza sosta nel Regno Unito la lotta ingaggiata da David Cummings, il principale consigliere politico del premier Boris Johnson, contro gli alti funzionari pubblici e i consulenti ministeriali. A farne le spese questa volta è Lynn Davidson, consulente al ministero della Difesa. Lynn è stata licenziata e ora sta valutando l'opzione di fare causa al governo del primo ministro Boris Johnson. Come riferisce il quotidiano "The Times", la colpa di Lynn è stata aver affrontato direttamente Cummings nel corso di una riunione dei consulenti di tutti i ministeri britannici tenutasi il 14 febbraio a Londra. In quell'occasione, Lynn aveva apertamente accusato Ciummings di essere "troppo aggressivo" nei confronti dei collaboratori dei ministri e lo aveva caldamente invitato a "controllarsi". (Sit)