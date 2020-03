Finestra sul mondo: Spagna, confermato primo decesso da coronavirus

- Il ministero regionale della Salute della Comunità Valenciana ha confermato la prima morte di un paziente affetto da coronavirus in Spagna. Il decesso è avvenuto il 13 febbraio all'ospedale di Arnau a Vilanova-Llíria ed è stato comunicato dopo aver condotto un'indagine retrospettiva. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, il caso è stato reso noto dopo la modifica dei criteri di definizione che il ministero della Salute ha effettuato il 27 febbraio, chiedendo di fare un seconda analisi dei decessi per polmonite di origine sconosciuta. Il ministro regionale Ana Barceló ha detto che il paziente morto non era giovane, che soffriva di una polmonite grave di origine sconosciuta e che si era ammalato dopo essere tornato da un viaggio in Nepal. Intanto i contagiati in Spagna superano i 150, con quasi un terzo dei casi concentrati nella comunità di Madrid. La Catalogna e la Comunità Valenciana hanno venti casi, mentre l'Andalusia e il Paese Basco superano i dieci. La maggior parte di loro presenta ancora lievi sintomi sintomatici e solo sette pazienti sono stati ammessi in terapia intensiva. Aragona, Galizia e Murcia rimangono le uniche comunità libere da coronavirus. (Sit)