Finestra sul mondo: Usa, tornado causano 25 vittime nel Tennessee

- Un violento fronte di maltempo ha generato diversi tornado nel Tennessee, e in particolare nell’area di Nashville, causando almeno 25 vittime e devastando un gran numero di edifici nella giornata di ieri. Le autorità dello Stato non sono ancora in grado di fornire un quadro esatto dei danni, e i soccorritori sono in corsa per individuare sopravvissuti tra le macerie e ristabilire linee elettriche e arterie di collegamento stradale. Vittime sono state segnalate a Nashville, e nelle contee di Davidson, Brenton e Wilson. Il governatore del Tennessee. Bill Lee, si è detto “affranto” nel corso di una conferenza stampa: “Abbiamo perso vite umane su tutto il territorio dello Stato”. L’area di Nashville, già colpita da devastanti tornado due decenni fa, negli anni scorsi ha vissuto una rapida crescita demografica, e conta oggi quasi due milioni di persone. L’area, che è stata conseguentemente interessata da un boom dell’edilizia residenziale, conta secondo i primi resoconti almeno 48 edifici distrutti o gravemente danneggiati, sia vecchi che nuovi. (Sit)