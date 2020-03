Coronavirus: D'Amato, siamo in costante contatto con ministero Difesa e Sanità privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in costante contatto sia con il ministero della Difesa che con le strutture della sanità privata". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, a margine della seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio sul coronavirus. "In questo momento bisogno fare uno sforzo uniti e insieme per contenere il virus. Il sistema sanitario del Lazio sta rispondendo in maniera molto adeguata", ha concluso l'assessore. (Rer)