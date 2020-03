Difesa: nuovo capo Stato maggiore Croazia, prime offerte per caccia militari arriveranno entro 7 maggio

- Le prime offerte per la vendita di caccia militari all'esercito croato arriveranno entro il 7 maggio. Lo ha affermato il nuovo capo dello Stato maggiore croato Robert Hranj in una dichiarazione riportata oggi dal quotidiano "Jutarnji list". Rispondendo alla domanda sull'eventualità di acquistare aerei usati invece che nuovi, Hranj ha detto che "la cosa più importante è quella di scegliere l'opzione ottimale sul piano del rapporto tra la qualità e il prezzo e di offrire ai politici la possibilità di scegliere". Per quanto riguarda gli investimenti nella Marina Militare, Hranj ha affermato che "si svolgeranno in base alle risorse disponibili". Due mesi fa, il governo ha comunicato di avere "ristretto la cerchia" dei paesi con cui trattare l'acquisto di velivoli. Zagabria tratterà con gli Stati Uniti e con la Svezia per quanto riguarda l'acquisto di aerei nuovi e con l'Israele, la Grecia, la Norvegia, l'Italia e la Francia per l'acquisto di caccia usati.(Zac)