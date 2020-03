Iran: ministero Esteri russo, Teheran rispetta accordi con Iaea

- Le autorità dell’Iran stanno rispettando gli obblighi presi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea) sulla base dell’accordo stipulato nel 2015. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il capo del dipartimento per la non proliferazione al ministero degli Esteri russo, Vladimir Jermakov. “L’Iran sta rispettando gli impegni presi: le indiscrezioni diffusi dai media internazionali su presunte violazioni sono semplici speculazioni”, ha detto. Il diplomatico russo ha così commentato alcune notizie diffuse negli ultimi giorni dai media internazionali, secondo le quali il paese avrebbe accumulato più di una tonnellata di uranio a basso arricchimento in violazione dell’accordo sul nucleare. (Rum)