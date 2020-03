Ambiente: Intesa Sanpaolo aderisce a "M'illumino di meno", spenti Gallerie d'Italia, grattacielo di Torino e sportelli

- Intesa Sanpaolo anche quest’anno aderisce a "M’illumino di Meno", la campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici e gli stili di vita sostenibili ideata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2, che si svolge venerdì 6 marzo e che quest’anno è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante e il verde intorno a noi. Il Gruppo - ricorda una nota - è partecipa all’iniziativa dal 2010 e anche per l’edizione 2020 promuove diverse attività. Le tre sedi museali delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli e Vicenza spegneranno l’illuminazione esterna dalle ore 18.00 alle 19.30 invitando tutti i visitatori ad aderire all’iniziativa. A Torino l’illuminazione di alcune aree del grattacielo, luogo di lavoro per 2.000 dipendenti e sede di incontri ed eventi per la cittadinanza, verrà interrotta dalle ore 20.30 alle 6.00 del giorno successivo e anche il Museo del Risparmio spegnerà le luci esterne dalle ore 18.00 alle 19.30. Inoltre, attraverso i 7.700 monitor degli sportelli Atm, tutti i clienti saranno chiamati alla partecipazione e sensibilizzati sull’adottare un comportamento più responsabile a difesa del verde e dell’ambiente. (segue) (com)