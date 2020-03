Ambiente: Intesa Sanpaolo aderisce a "M'illumino di meno", spenti Gallerie d'Italia, grattacielo di Torino e sportelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le iniziative realizzate dal Gruppo dedicate alle nuove generazioni, il progetto itinerante S.A.V.E. (Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza) realizzato dal Museo del Risparmio della Banca che organizza in un discovery truck corsi e laboratori per sensibilizzare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia all’uso responsabile delle risorse e del denaro. Oltre a fornire un primo approccio alle tematiche finanziarie, alla sostenibilità e all’economia circolare con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini di oggi e di domani, il progetto si caratterizza per la donazione a ciascuna classe partecipante di un albero di cacao che andrà ad arricchire la “Foresta Save” in Camerun. Gli alberi di cacao piantati non solo compenseranno le emissioni di 13.750 chili di Co2 utilizzati nel viaggio ma costituiranno anche una fonte di reddito per gli agricoltori che potranno commerciare in circuiti locali i frutti e i prodotti derivati dalla loro trasformazione. (com)