Colombia: relatore speciale Onu diritti umani presenta oggi informativa sul paese

- Il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michel Forst, presenta oggi a Ginevra un’informativa sulla situazione in Colombia. La presentazione segue l’informativa diffusa lo scorso 26 febbraio dall’Alto commissariato Onu per i diritti umani e fortemente contesta dal governo di Bogotà. Nel suo rapporto l’agenzia denuncia l'esistenza di un livello di violenza endemica in Colombia. Lo scorso anno, si legge, sono stati registrati 36 massacri, nei quali sono state uccise 133 persone, la cifra più alta dal 2014. I dipartimenti più colpiti sono quelli di Antioquia, Cauca e Norte de Santander. In particolare, l’Onu ha espresso preoccupazione per la situazione dei difensori dei diritti umani nel paese. (segue) (Mec)