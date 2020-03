Colombia: relatore speciale Onu diritti umani presenta oggi informativa sul paese (5)

- La firma degli accordi di pace tra governo e Farc nel 2016 ha provocato un ondata di violenza dovuta in particolare agli scontri tra gruppi armati rivali per il controllo del territorio. Secondo l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) almeno 51 leader sociali e dieci ex guerriglieri delle Farc sono stati assassinati in Colombia dall’inizio di quest’anno. Le ultime vittime in ordine di tempo sono Jorge Humberto Alpala, leader indigeno di Cumbal, nel dipartimento di Narino, ucciso lo scorso 18 febbraio, e l’ex combattente delle Farc Pedro Manchola Pastrana, assassinato lo scorso 15 febbraio a Palermo, nel dipartimento di Huila. (segue) (Mec)