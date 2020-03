Torino: traffico internazionale di droga, 9 arresti, sequestrate 4,5 tonnellate di marijuana

- I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura, nei confronti di 9 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in traffico internazionale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di sfruttamento della prostituzione. Nel corso delle indagini, condotte sul territorio nazionale e all’estero, i militari dell’Arma hanno sequestrato oltre 4 tonnellate e mezzo di marijuana, 36 chilogrammi di cocaina, 62 chilogrammi di hashish e 4 litri di olio di hashish, per un valore complessivo di 8 milioni di euro. Bloccati inoltre 15 corrieri. Sono state altresì ricostruite le rotte di approvvigionamento delle sostanze illegali (Sudamerica per la cocaina e paesi balcanici per la marjuana e l’hashish), destinate prevalentemente allo smercio nel capoluogo piemontese. (segue) (Rpi)