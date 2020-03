Algeria: rinvio del vertice arabo non legato al Coronavirus

- Il vertice della Lega araba previsto nel mese di marzo in Algeria è stato rinviato per cause diverse dal pericolo della diffusione del coronavirus. Fonti diplomatiche arabe hanno rivelato che il rinvio del vertice non ha nulla a che fare con l’epidemia, ma è piuttosto legato a una rigida posizione algerina su alcune questioni arabe di primaria importanza, in primo luogo l'adesione della Siria alla Lega araba. Secondo il quotidiano londinese "Rai Al-Youm", di proprietà dell'ex direttore di "al Quds al Arabi" Abdel-Bari Atwan, "lo Stato algerino, che ospiterà il vertice, non vuole che il confronto sia privo di contenuti e soporifero come i precedenti. Il presidente (Abdelmadjid) Tebboune vuole che il vertice stabilisca le date per il ritorno della Siria nella Lega araba e ripristini un equilibrio nell'azione araba congiunta". (Ala)