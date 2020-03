Brasile: Aena conclude l'acquisizione dei sei aeroporti all'asta

- La filiale brasiliana della compagnia spagnola Aena ha concluso oggi, 3 marzo l'acquisizione degli aeroporti di Recife, Maceió, Joao Pessoa, Aracajú, Juazeiro do Norte e Campina Grande, situati nel nord-est del Brasile, come stabilito dall'autorità brasiliana per l'aviazione civile all'atto dell'acquisizione all'asta degli scali il 15 marzo dello scorso anno. I sei aeroporti che Aena gestisce da quando ha vinto la gara di appalto organizzata dal governo, si trovano in cinque stati della regione nord-orientale del Brasile e, insieme, hanno registrato un traffico di 13.726.900 passeggeri nel 2019. Il presidente e amministratore delegato di Aena, Maurici Lucena, ha dichiarato che l'aver concluso l'operazione è "una grande soddisfazione" per l'azienda. "Pensiamo che sia un progetto che avrà benefici per tutti: per il Brasile, per la Spagna e per Aena, per gli stati e le città servite dagli aeroporti e, ovviamente, per i cittadini, i passeggeri e le compagnie aeree", ha affermato Lucena. (segue) (Brb)