Brasile: Aena conclude l'acquisizione dei sei aeroporti all'asta (2)

- La cerimonia simbolica per la firma dei contratti di concessione dei dodici aeroporti ceduti all'asta dal ministero delle Infrastrutture alla spagnola Aena, alla svizzera Zurich e alla boliviana Aeroeste (ognuna dei quali alla guida di un consorzio che si è aggiudicato uno dei tre "blocchi" messi in vendita) si era svolta lo scorso 6 settembre presso il palazzo presidenziale brasiliano del Planalto, a Brasilia. Complessivamente il governo aveva incassato 2,3 miliardi di real (550 milioni di euro), il 986 per cento in più rispetto alla base d'asta. (segue) (Brb)