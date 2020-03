Camera: oggi question time con ministri D'Incà, Pisano, Boccia e Spadafora

- Si svolgerà oggi, mercoledì 4 marzo alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'aula di Montecitorio, a cura di Rai parlamento. Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, risponderà a una interrogazione, rivolta al ministro dell'Interno, sulle iniziative urgenti a tutela degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine, alla luce di recenti gravi episodi di violenza verificatisi a Napoli (Paolo Russo – FI). La ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte a migliorare la competitività digitale dell'Italia, con particolare riferimento ai servizi resi ai cittadini dalla pubblica amministrazione (Stumpo – Leu). (segue) (Com)