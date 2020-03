Camera: oggi question time con ministri D'Incà, Pisano, Boccia e Spadafora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e autonomie, Francesco Boccia, risponderà a interrogazioni sull'adozione da parte delle Regioni delle ordinanze volte a contenere la diffusione del coronavirus (Ianaro – M5s); sulle iniziative volte a garantire il coordinamento tra le misure adottate a livello nazionale e quelle assunte a livello locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da coronavirus (Ceccanti – Pd); e sui procedimenti per l'attribuzione di autonomia differenziata a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e iniziative volte a salvaguardare le competenze riconosciute alle Regioni dalla Costituzione (Molinari – Lega). Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, risponderà invece a interrogazioni sull'applicazione delle misure volte a contrastare il diffondersi del coronavirus con riferimento a eventi e competizioni sportive e iniziative volte a garantire adeguate forme di sostegno al settore (Gadda – IV); sulle iniziative volte a monitorare le situazioni di disagio minorile e a favorire interventi educativi e formativi integrati tra scuola, servizi di assistenza e famiglie (Lollobrigida – Fd'I); e sulle iniziative volte a garantire un adeguato finanziamento del servizio civile universale (Fusacchia - Misto-Cd-Ri-+E). (Com)