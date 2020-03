Difesa: Nepal valuta diverse opzioni di pagamento per acquisto elicotteri russi Mi-17

- Le autorità del Nepal stanno prendendo in considerazione diverse opzioni di pagamento per l’acquisto degli elicotteri russi Mi-17, dal momento che le nuove sanzioni statunitensi nei confronti di Mosca rendono più difficile condurre transazioni in dollari. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” l’ambasciatore nepalese in Russia, Rishi Ram Ghimire. “Abbiamo riscontrato una serie di problemi per quanto riguarda il pagamento a causa delle sanzioni imposte alla Federazione Russa dagli Stati Uniti e dai paesi europei: stiamo discutendo la questione con il ministero degli Esteri”, ha detto il diplomatico. Stando alle informazioni diffuse, la transazione potrebbe essere conclusa attraverso la Cina o l’India. (Rum)