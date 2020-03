Kosovo: premier Kurti chiede incontro con Thaci per "coordinare posizioni in politica estera"

- Il premier del Kosovo Albin Kurti si è rivolto ufficialmente al presidente della Repubblica Hashim Thaci chiedendo un incontro con lui "per coordinare le nostre posizioni in materia di politica estera". La lettera di Kurti avviene subito dopo l'incontro di Thaci con il presidente serbo Alekandar Vucic lunedì scorso a Washington, alla Casa Bianca, con la mediazione dell'inviato speciale del presidente Usa Donald Trump sul dialogo fra Pristina e Belgrado, in presenza del consigliere nazionale per la sicurezza Robert O'Brien. L'incontro è stato criticato dai rappresentanti del governo e dallo stesso Kurti secondo il quale il presidente avrebbe dovuto discuterne prima dei colloqui con il parlamento. Lo stesso premier ha avuto però ieri pomeriggio un colloquio telefonico con O'Brien e Grenell. (segue) (Kop)