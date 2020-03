Kosovo: premier Kurti chiede incontro con Thaci per "coordinare posizioni in politica estera" (2)

- Gli Stati Uniti hanno chiesto esplicitamente al Kosovo di rinunciare immediatamente ai dazi del 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia, e hanno criticato la decisione di Kurti per una loro parziale abolizione. Nella lettera inviata a Thaci, il premier sottolinea che "il Kosovo avrà una più degna rappresentazione a livello internazionale se le nostre posizioni saranno armonizzate", ha scritto Kurti sostenendo che "le nostre divergenze riguardano gli sviluppi interni e non devono avere nessun impatto nella rappresentazione del Kosovo". Il premier ha offerto al presidente della Repubblica la possibilità di incontrarsi in tre possibili orari nell'arco della giornata. Thaci non ha confermato l'incontro mentre ha già chiesto di riferire oggi al parlamento sui colloqui con Vucic, ma fino adesso nell'agenda del parlamento non è prevista nessuna seduta sulla questione. (Kop)