Coronavirus: De Luca, agricoltura del Nord in crisi? Ci siamo già passati con la Terra dei fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ascoltato alcune interviste ad agricoltori del Nord, in difficoltà nel vendere i loro prodotti a causa del coronavirus". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la trasmissione "Barba e capelli" di radio Crc. "In Campania ci siamo già passati nel periodo in cui si parlava solo e unicamente di Terra dei fuochi - ha proseguito il governatore - La produzione di pomodori e mozzarelle ha avuto un grave calo in quel periodo. Questo dimostra che l'informazione deve essere ponderata e non deve ingigantire situazioni che potrebbero andare a discapito dei cittadini e dei lavoratori", ha concluso De Luca. (Ren)