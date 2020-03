Migranti: ministro Interno Cipro, rappresentano il 3,8 per cento della popolazione

- Cipro non può ospitare altri migranti economici, anche se non intende respingere coloro la cui vita potrebbe essere in pericolo: lo ha detto il ministero dell'Interno di Nicosia, Nicos Nouris, dopo l'arrivo di un altro barcone con i rifugiati sulle coste dell'isola del Mediterraneo orientale. Secondo l'agenzia di stampa cipriota "Cna", un barcone con 101 rifugiati, presumibilmente provenienti dalla Siria, ha raggiunto Cipro ieri pomeriggio. I rifugiati sono stati trasportati in un centro a a Kokkinotrimithia, poco fuori da Nicosia. Un ventiduenne è stato arrestato sulla base dell'accusa di traffico di esserei umani. Il ministro Nouris ha parlato, dopo un incontro del governo a Nicosia, sottolineando che la situazione potrebbe diventare insostenibile dato che i migranti "contano ormai per il 3,8 per cento" dell'intera popolazione dell'isola. Nouris ha inoltre accusato la Turchia di essere "attivamente" impegnata in un tentativo di "alterare la componente demografica" dell'isola di Cipro, spingendo i migranti economici ad andare nella parte sud dell'isola.(Res)