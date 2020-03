Coronavirus: ministro Sanità armeno discute situazione con ambasciatore Ue e omologo georgiano

- Il ministro della Sanità armeno, Arsen Torosyan, ha incontrato oggi il capo della delegazione dell’Unione europea nel paese caucasico, Andrea Wiktorin, per discutere una serie di progetti congiunti e i problemi dovuti all’epidemia di coronavirus in atto. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che l’ambasciatrice ha valutato positivamente le misure di prevenzione elaborate dalle autorità di Erevan. Stando alle informazioni diffuse, Wiktorin ha anche confermato la disponibilità di Bruxelles ad aiutare l’Armenia non solo a contenere il virus, ma anche a sviluppare il sistema sanitario nazionale in generale. “Agire in maniera trasparente è l’unico modo che abbiamo per far sì che non si diffonda il panico”, ha detto Torosyan, che ha avuto anche un colloquio con l’omologo georgiano, Ekaterine Tikaradze, sugli stessi temi. “Il ministro mi ha confermato che al momento sono tre i casi di coronavirus in Georgia, e che negli ultimi giorni non sono stati registrati nuovi contagi: al momento stanno tutti bene”, ha spiegato Torosyan, aggiungendo di aver concordato con Tikaradze sulla necessità di coordinarsi per superare insieme la crisi. (Res)