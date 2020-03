Coronavirus: Gelmini (FI), anticipare la manovra all'estate, dare certezze al paese

- Per Forza Italia le priorità del Paese sono, in particolare, quelle del sistema produttivo del Nord, che va sostenuto "con misure efficaci e non con pannicelli caldi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera, che in un'intervista a "Il Sole 24 Ore", commenta, tra le altre cose, l'incontro di ieri sera con il premier Conte. "Con mia grande sorpresa - sottolinea la presidente dei deputati azzurri - si è parlato solo della situazione sanitaria mentre nulla è stato detto sull'emergenza economica che è stata rinviata ad altra data. Sinceramente siamo delusi e ancora più preoccupati. Vedremo nelle prossime ore". Quello che serve, per Miastella Gelimi, è "un intervento forte non mere misure tampone, per questo proporremo di anticipare la prossima legge di Bilancio all'estate. Ci consentirebbe di inserire gli interventi straordinari in un quadro complessivo che darebbe certezze al Paese, ai mercati e all'Unione europea".(Rin)