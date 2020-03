Senegal: confermato secondo caso di coronavirus nel paese, è un uomo di 80 anni

- Il ministero della Sanità del Senegal ha confermato un secondo caso di contagio da nuovo coronavirus (Covid19) nel paese. L'uomo, un francese di 80 anni, è arrivato sabato scorso nel paese da Sarcelles, località della periferia parigina dove vive, ed è attualmente ricoverato nel dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Fann di Dakar. Le autorità hanno dichiarato che le condizioni del paziente sono "stabili" e che sono state prese "tutte le disposizioni per identificare le persone con cui è stato a contatto e garantirne le cure". Ieri il ministro degli Interni Aly Ngouille Ndiaye ha deciso di rinviare a data da destinarsi un evento culturale di tre giorni previsto da venerdì, 6 marzo, nel comune settentrionale di Linguère, di cui è sindaco. La misura, ha spiegato su Twitter, è stata presa per "affrontare la diffusione del coronavirus recentemente registrata in Senegal". Nel quadro dell'evento sono stati annullati anche il concerto di Wally Seck, una serata di wrestling, sport molto seguito in Senegal, ed una giornata popolare. (segue) (Res)