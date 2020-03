Coronavirus: Iraq registra primo morto nel governatorato di Sulaymaniyah

- L’Iraq ha annunciato il primo decesso a causa del coronavirus nel governatorato di Sulaymaniyah, nella regione autonoma del Kurdistan. Lo riferiscono fonti locali ad “Agenzia Nova”, secondo cui si tratterebbe di un religioso curdo di circa 70 anni. L’uomo sarebbe deceduto poco dopo essersi recato in ospedale per esami sulla positività al coronavirus. In totale l’Iraq ha registrato 31 casi di coronavirus dall’esplosione dell’emergenza. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute iracheno, nella sola giornata di ieri sono stati registrati cinque nuove casi nelle province a Baghdad, Wasit, Najaf e Karbala. In una nota diramata ieri, il ministero ha confermato di aver adottato tutte le procedure richieste in base alle normative sanitarie internazionali, invitando la popolazione ad attuare le decisioni del Comitato della commissione creata dal governo per contenere l’epidemia.(Irb)