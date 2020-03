Slovacchia: presidente Caputova affiderà oggi a Matovic mandato per formazione nuovo governo (2)

- "Abbiamo un mandato di fiducia dai cittadini per cambiare qualcosa, nessuno di loro vorrebbe sentire adesso che non entriamo al governo", ha detto Kollar. SaS è interessato a far parte del governo ed è disponibile per qualsiasi combinazione dei partiti. Dopo un incontro con Caputova, Sulik ha dichiarato che il suo partito non vuole ulteriori complicazioni per la formazione del governo e accetta di dividere i ministeri come è stato proposto, vale a dire otto per Olano, tre per Sme rodina, due per SaS e due per Za ludi. Sas accetterà inoltre la candidatura del leader di Sme rodina, Boris Kollar, alla carica di presidente del Consiglio nazionale della Slovacchia. Kiska, dopo un incontro con la presidente, ha detto che il suo partito "è pronto ad aiutare la costruzione di un governo forte e stabile, ma ci aspettiamo che questo governo abbia forti credenziali professionali e morali". (Vap)