Coronavirus: Mennuni-De Priamo (Fd'I), Roma adotti misure straordinarie per turismo

- Destinare al comparto produttivo romano colpito dalla crisi gli importi del contributo di soggiorno raccolti lo scorso anno, intervenire sul governo nazionale per chiedere ulteriori, possibili, forme di sostegno alle attività e alle imprese romane operanti direttamente e indirettamente nel settore del turismo, annullare, e non solo sospendere, ogni tariffa e tassa comunale per tutti i settori economici direttamente o indirettamente dipendenti dal settore turismo e colpiti dall'attuale crisi, anche rimodulando se necessario i relativi contratti di servizio con Ama e con tutte le altre aziende comunali, estendere tali misure a tutti i comparti produttivi romani dipendenti dal turismo senza alcuna eccezione di categoria. Sono le proposte contenute nella mozione urgente presentata in Campidoglio da Fratelli d'Italia per smuovere l'amministrazione Raggi ad intervenire in maniera immediata e concreta a tutela del proprio comparto turistico e produttivo, traducendo queste indicazioni con atti amministrativi immediati. (segue) (Rer)