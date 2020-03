Coronavirus: Mennuni-De Priamo (Fd'I), Roma adotti misure straordinarie per turismo (2)

- "Il calo dei flussi turistici, causati dall'emergenza legata al coronavirus registrati negli ultimi giorni lascia purtroppo pensare al peggio con centinaia di imprese, dagli alberghi alle attività commerciali, a forte rischio". Lo dichiarano in una nota congiunta Lavinia Mennuni e Andrea De Priamo, consigliere e capogruppo Fd'I di Roma Capitale. "Necessario dunque intervenire subito, con adeguate ed eccezionali misure, senza tralasciare nessun segmento del comparto produttivo romano, operante, direttamente o indirettamente, nel turismo: tour operator, guide turistiche, imprese di trasporto, taxi, agenzie di viaggio, imprese turistiche, le strutture ricettizie (alberghi, case vacanze, b&b) e tutte le altre attività, ubicate in aree a forte frequentazione turistica che dal turismo traggono la principale clientela (attività commerciali, bar, ristoranti, gelaterie) ovvero tutte attività pesantemente danneggiate dal crollo dei flussi turistici causati dal coronavirus. Roma, città turistica per eccellenza, si attivi con le misure eccezionali che la gravità del momento impone", concludono Mennuni e De Priamo. (Rer)