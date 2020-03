Visegrad: summit straordinario a Praga per discutere epidemia coronavirus

- I primi ministri del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria-V4) si riuniranno oggi a Praga per un summit straordinario nel quale discutere come affrontare l'epidemia di coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". In Repubblica Ceca si contano già cinque casi confermati di contagio e nella notte è stato registrato il primo anche in Polonia. Nella riunione straordinaria i premier discuteranno anche della decisione della Turchia di non trattenere più i richiedenti asilo come da accordo con l'Unione europea e del quadro finanziario pluriennale Ue per il 2021-27. (Vap)