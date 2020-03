Qatar-Azerbaigian: in corso di valutazione nuovi progetti cooperazione in ambito agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Azerbaigian e Qatar stanno valutando un rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori dell’agricoltura e della sicurezza alimentare: in particolare, è stata discussa la possibilità di importare prodotti azerbaigiani nel paese arabo. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che la questione è stata al centro di un incontro tra il primo vicepresidente della Camera di commercio del Qatar, Mohammed bin Ahmed Bin Towar Al Kuwari e una delegazione del ministero dell’Agricoltura di Baku. “Abbiamo ottimi rapporti in una serie di settori: il potenziale di cooperazione è importante soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare”, ha detto Al Kuwari, sottolineando che “gli investitori qatarioti sono interessati a valutare nuovi progetti in Azerbaigian”. (Res)